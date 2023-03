Rodia: «Immobile è guarito, Provedel...»

Fabio Rodia, medico della Lazio, ha fatto il punto sulle condizioni di Ciro Immobile e parlato di Provedel

Intervenuto a Lazio Style Channel, Fabio Rodia, medico della Lazio, ha parlato così di Provedel e Immobile:

«Provedel fino a ieri sera aveva la febbre ma grazie alle terapie ha dato disponibilità all’ultimo minuto. Patric anche ha avuto un piccolo problema ma alla fine ce l’ha fatta. Su Immobile, secondo l’ultimo controllo, posso dire che il problema si è risolto e in queste due settimane cercheremo di dargli il meglio della sua forma. Oggi è venuto con noi per dare il suo contributo dalla panchina e la giusta carica ai suoi compagni. Derby intenso e nervoso, ma non ho da segnalare nessuna criticità. Nella pausa delle Nazionali daremo una rosa competitiva e in forma».