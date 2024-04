Rocco Vata Lazio, è lui il sostituto di Felipe Anderson? Cosa filtra sull’esterno

Rocco Vata-Lazio, è lui il sostituto di Felipe Anderson? Piovono smentita sul suo profilo: i biancocelesti l’hanno scartato

Dopo la decisione ufficiale di Felipe Anderson di trasferirsi al Palmeiras al termine della stagione da svincolato, il calciomercato Lazio ha aperto le discussioni interne sui nomi dei possibili sostituti.

Come riportato da Il Messaggero, è stato scartato dalla Lazio il baby Rocco Vata come sostituto. Tudor vorrebbe calciatori decisamente più pronti per raccogliere l’eredità di un calciatore dello spessore del brasiliano classe ’93.