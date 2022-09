Rocchi: «Parole Sarri? Esagerate, mettono in crisi il sistema»

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato durante la conferenza stampa dell’AIA. Le sue parole su Sarri

Oggi si è tenuta la conferenza stampa dei vertici dell’AIA, che è stata occasione per tornare sulle famose parole rilasciate da Sarri dopo Lazio-Napoli. Questo il commento di Rocchi, designatore arbitrale.

PAROLE SARRI – «E’ una delle cose che mi ha fatto più male, posso anche accettare che siamo scarsi, ma il piano B sinceramente… penso che il mister abbia esagerato. Lo conosco, è toscano come me. Una frase del genere mette in crisi tutto il sistema. I ragazzi nostri non vanno in campo con un retropensiero. Poi potevamo fare meglio in quella situazione».