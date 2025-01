Rocchi elogia Pairetto: «Roma Lazio l’ha preparata al meglio, direzione ottima in un contesto non semplice»

Rocchi elogia Pairetto dopo la sua direzione di gara nel derby tra Roma e Lazio: ha parlato così il designatore degli arbitri

Gianluca Rocchi, a Open Var su Dazn, ha parlato della direzione di gara dell’arbitro Pairetto del derby tra Roma e Lazio, gara in cui ha sostituito Guida per indisposizione.

LE PAROLE – «Pairetto ha sostituito un collega per infortunio all’ultimo, preparare una gara così importante in un solo giorno non è semplice. L’ha preparata al meglio, è stata una partita ottima in un contesto non semplice».