Rocchi entra nella Hall of Fame: «Ricordo il primo Roma-Lazio nel 2007»

L’ex arbitro Rocchi è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano e ha ricordato alcuni momenti della sua carriera

Gianluca Rocchi, ex arbitro e ora designatore, è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano raggiungendo colleghi quali Luigi Agnolin, Paolo Casarin, Pierluigi Collina, Roberto Rosetti e Nicola Rizzoli in questa categoria. Le sue parole riportate dal sito ufficiale della FIGC.

ORGOGLIO – «Sono contentissimo e orgoglioso di ricevere questo premio, non avrei mai immaginato di poter entrare nella ‘Hall of Fame’. I nomi dei premiati che mi hanno preceduto rendono l’idea dell’importanza di questo riconoscimento, ognuno di questi grandi arbitri ha fatto a suo modo la storia. Ognuno con la sua personalità, ognuno con il suo stile. Perché non esiste un arbitro uguale ad un altro».

RICORDI – «Il primo Roma-Lazio del 2007 poi Spagna-Portogallo, la prima delle tre partite che ho diretto nel Mondiale russo, e la finale di Europa League del 2019 tra Chelsea e Arsenal, il massimo per un amante del calcio inglese come me. Non a caso ho deciso di lasciare come cimelio al Museo del Calcio la divisa che ho indossato quel giorno».

