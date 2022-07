Roccati: «Vicario? Da Empoli a Roma il salto sarebbe notevole»

Marco Roccati, ex portiere, ha parlato a TMW Radio di Vicario e Carnesecchi. Le sue dichiarazioni

VICARIO – «Vicario quest’anno è andato bene, mi è piaciuto. Certo da Empoli a Roma il salto sarebbe notevole. Bisognerebbe dargli tempo, un periodo d’adattamento è necessario dovendo vestire una maglia che pesa. Ma a Roma sono bravi, conosco il gruppo di lavoro di Grigioni, e sapranno farlo crescere».

CARNESECCHI – «Se l’Atalanta lo tiene non sbaglia. Nei prossimi anni sarà utile anche per la Nazionale e non passerà tanto tempo. Se gli danno qualche chance può dimostrare di poterci stare».