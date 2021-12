Mancini: «Spareggi Italia? Volevamo far soffrire Vialli»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato di Luca Vialli: le parole su Euro 2020

Roberto Mancini, ex attaccante della Sampdoria, durante la presentazione del libro “Gianluca gonfia la rete” di Marco Bonetti, ha parlato di Gianluca Vialli e della parentesi in Nazionale.

«Estate Euro 2021? Noi eravamo consapevoli di avere un buon gruppo che avrebbe potuto fare bene. Siamo stati felici. Quell’abbraccio eravamo io e Luca ma era come se fossimo con tutti gli italiani. Un momento straordinario. Team nazionale? Siamo amici da tanti anni, abbiamo vissuto insieme i momenti più belli della nostra gioventù. La Nazionale è stata un’idea di Gravina che io ho sposato subito, era una cosa bella e giusta. Credo che l’idea del presidente abbia avuto un’idea straordinaria. Luca era il nostro capo supremo. Lui è arrivato alla Nazionale quando vincevamo, ora è giusto che soffra anche lui. Per quello siamo andati agli spareggi. Solo per questo».