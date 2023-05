Italia, Mancini punta su Immobile ma all’orizzonte spunta una novità

Roberto Mancini tornerà a convocare Ciro Immobile in vista delle gare di Nations League di giugno: il CT pensa anche a Cambiaghi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini, CT dell’Italia, tornerà a convocare Ciro Immobile, attaccante della Lazio, per le sfide di giugno in Nations League (semifinale contro la Spagna il 15 giugno e, l’eventuale finale a Rotterdam il 18).

Mancini sta però pensando anche a qualche novità: una delle quali potrebbe essere rappresentata da Cambiaghi, attaccante dell’Empoli che in questa stagione ha realizzato 6 gol e 1 assist. Confermato Retegui, recuperato anche Raspadori oltre a Immobile.