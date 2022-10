De Cosmi: «Lazio-Midtjylland? Approccio fondamentale. Sulla formazione...»

Roberto De Cosmi, noto tecnico, ha analizzato la sfida di giovedì in Europa League tra Lazio e Miditjylland: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi ha analizzato in questi termini la prossima sfida in Europa League tra Lazio e Midtjylland:

«Approccio determinante ai fini del risultato. Se si riesce a replicare quello di domenica si può incanalare bene il match. Saranno determinanti anche gli episodi. Nelle competizioni europee le squadre corrono e lottano fino alla fine, non si può sottovalutare nessuno. Servirà grande attenzione e mentalità che abbinata a questi mezzi tecnico-fisici ci stanno facendo vedere una grande Lazio. L’Europa League è difficile ma tutti i mezzi per dire la propria e andare avanti».

«Felipe Anderson sta mostrando grandi doti e anche uno spirito di sacrificio importanti. Basta vedere i recuperi in fase difensiva oltre che i gesti tecnici importanti con numeri d’alta scuola. Contro l’Atalanta è riuscito a fare benissimo entrambe le cose».

«Mi aspetto lo stesso tridente di Bergamo con le medesime caratteristiche. Credo sarà lo stesso con Vecino. Difficilmente Sarri se ne priverà. Luis Alberto se starà bene dovrà dare il suo apporto in termini di qualità. Cataldi è in un momento top in questo momento. È maturato molto grazie al tecnico toscano e probabilmente meriterebbe anche più considerazione in Nazionale».