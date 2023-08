Lecce, D’Aversa: «Partita incredibile, complimenti a tutti»

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha commentato la vittoria in rimonta contro la Lazio: le sue dichiarazioni a DAZN

Roberto D’Aversa ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Lecce-Lazio.

VITTORIA – «Nonostante siamo andati sotto contro i secondi dell’anno scorso in classifica, i ragazzi sono stati bravi a ribaltare il risultato. Mi hanno reso orgoglioso, hanno fatto un capolavoro sia quelli che hanno iniziato sia quelli che sono subentrati. Siamo felici di averlo fatto davanti al nostro pubblico rumoroso, quindi sotto questo punto di vista i ragazzi sono stati bravissimi».

PARTITA – «Devo dire che pur essendo una delle squadre più giovani del campionato, stasera hanno dimostrato veramente lettura della partita. Ripeto, ribaltare il risultato contro la Lazio, arrivata seconda in classifica l’anno scorso e con un allenatore molto bravo come Sarri, non era facile. Dal primo giorno che sono arrivato a Lecce non ho mai potuto recriminare nulla ai ragazzi».