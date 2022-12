L’avvocato Afeltra: «Vi spiego quando una plusvalenza diventa reato»

Roberto Afeltra, famoso avvocato, ha spiegato quando una plusvalenza sul mercato può diventare reato: le sue parole

Intervistato da TMW Radio, l’avvocato Roberto Afeltra ha parlato così delle plusvalenze:

«La plusvalenza è un reato nel momento in cui rende falso il bilancio. Ad oggi non ci sono elementi oggettivi che indichino plusvalenze appositamente operate per falsificare il bilancio. Il 99% di queste plusvalenze non sono caratterizzate da scambio di soldi e io sono fautore di una modifica che preveda l’introduzione di plusvalenze solo dove sussista scambio di soldi. C’è un antico problema: le società possono pagare da sole le commissioni ai procuratori dei calciatori?».