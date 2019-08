Rizzoli annuncia: «Ho già scelto l’arbitro di Lazio-Roma»

Nicola Rizzoli ha commentato gli errori degli arbitri nella prima giornata di campionato. E su Lazio-Roma…

Il designatore arbitrale della Serie A Nicola Rizzoli è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport, sulle frequenze di Radio Uno, ed ha annunciato. «Ho già deciso chi arbitrerà Lazio – Roma e Juve – Napoli. Avevo fatto la mia scelta prima ancora che iniziasse la Serie A. Si fa sempre così quando si parla di gare di cartello».

Successivamente ha analizzare il brutto week-end vissuto dalla classe arbitrale italiana. Le sue parole. «Indubbiamente ci sono stati errori, fanno parte del nostro mestiere anche se non si dovrebbero fare. Dobbiamo analizzare e capire il perché di questi errori e cercare di non ripeterli. Alla partenza ci aspettavamo di fare meglio, qualcosa però non ha funzionato, soprattutto nella collaborazione tra arbitro e VAR, questo è evidente».

MASSA E VALERI – «Sicuramente ho parlato con loro, sono i primi a essere dispiaciuti e arrabbiati con loro stesso. La gestione della partita è stata sbagliata e quando ti prepari bene e poi commetti errori è dura accettarlo. Purtroppo è successo anche se non dovrebbe capitare, ma ripeto, sono i primi a essere rammaricati»