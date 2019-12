RIYAD Lazio, Inzaghi ha tirato a lucido la miglior formazione

Supercoppa, è tempo di rifinitura in quel di Riyad. La Lazio si prepara per il fischio di inizio e Inzaghi sceglie l’undici titolare

Un trofeo per chiudere al meglio quest’anno. Un trofeo per alimentare le ambizioni. A Riyad è andato in scena l’ultimo allenamento prima del fischio d’inizio: Inzaghi ha tirato a lucido la Lazio, durante la rifinitura. Ha scelto l’undici da schierare, il migliore possibile, quello che ha già battuto la Juventus e sa come farlo. Acerbi si muoverà al centro di Radu e Luiz Felipe, il terzetto che si piazzerà davanti alla porta difesa da Strakosha; Leiva dirigerà i compagni, Luis Alberto e Milinkovic affiancherranno il brasiliano. Sugli out laterali i soliti Lazzari e Lulic, mentre davanti il tandem delle meraviglie composto da Correa ed Immobile.

Tutto è pronto, tra 24 ore sarà Juventus-Lazio,.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Silva, Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Marusic, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.