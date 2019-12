La Lazio ha svolto il primo allenamento a Riyad in vista della Supercoppa di domenica

La Lazio di mister Inzaghi ha svolto il primo allenamento in Arabia Saudita. La squadra biancoceleste si è allenata alle 18:00 (ore locali) presso il centro sportivo dell’Al-Shabab a Riyad.

LA SEDUTA – Al termine di un torello, la compagine ha svolto un riscaldamento atletico. Successivamente ampia fase tattica per i biancocelesti. L’allenamento si è concluso con alcune esercitazioni sui tiri in porta. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domenica contro la Juventus.