Ritiro sagome, il comunicato della Lazio con tutte le info

Arriva il comunicato della Lazio sul ritiro delle sagome, legato all’iniziativa Tu non sarai mai sola: i dettagli

Arriva il comunicato della Lazio sul ritiro delle sagome, legato all’iniziativa Tu non sarai mai sola.

«La Società Sportiva Lazio, grazie alla collaborazione di Sport e Salute, comunica che le sagome con le foto dei tifosi dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, saranno consegnate in VIA NIGRA ai proprietari che si presenteranno con la ricevuta e il documento d’identità, negli appositi stand che saranno allestiti nelle giornate di:

Martedì 26 luglio 2022

Dalle ore 15.00 alle 19.00

Mercoledì 27 luglio 2022

Dalle 09.00 alle 13.00

Dalle 15.00 alle 19.00», questo quanto comunicato dalla società.