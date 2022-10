Ritiro Ribery, futuro a sorpresa per il francese? I dettagli

I troppi infortuni nell’ultima stagione costringono Ribery a pensare al ritiro prima del tempo: futuro da dirigente coi campani?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti il francese potrebbe avere un ruolo tecnico nello staff granata. Un modo per dare continuità alla sua esperienza e alla sua voglia di continuare ad aiutare la squadra anche fuori dal campo. La decisione verrà presa nelle prossime settimane: la sosta per il Mondiale potrebbe fare la differenza in questo senso.