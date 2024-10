Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dal mondo del tennis: sui social il difensore della Lazio Patric lo ha salutato con una storia

Rafael Nadal ha annunciato il suo addio al tennis al termine della Coppa Davis. Dopo il suo annuncio il mondo dello sport ha voluto omaggiare e salutare il campione spagnolo e tra questi c’è anche il difensore della Lazio Patric.

Ritiro Nadal, il commovente saluto di Patric: «Il più grande sportivo della storia del nostro paese»

PAROLE – «Grazie e grazie quindi, sia per il nostro Paese che per ognuno di noi, per essere stato l’esempio perfetto da seguire: per la tua dedizione, professionalità, sportività, resistendo di fronte a qualsiasi tipo di avversità, sei il miglior atleta in assoluto la storia del nostro Paese ma non è questa la cosa più bella che hai fatto, SEI IL MIGLIOR ESEMPIO PER LA GIOVENTÙ e questo è molto di più! Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro».