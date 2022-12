Ritiro Lazio, da decidere la seconda amichevole: i dettagli

Continuano a essere limati i dettagli del ritiro della Lazio in Turchia, con la seconda amichevole da decidere

Continuano a essere limati i dettagli del ritiro della Lazio in Turchia, con la seconda amichevole da decidere.

Infatti, come evidenziato da Il Messaggero, se non sembrano esserci dubbi sul test del 14 dicembre con il Galatasaray, sarebbe in via di definizione quella del 17 contro l’Hatayspor. Non resta che attendere l’ufficialità.