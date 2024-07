Ritiro Lazio, il report della sessione mattutina di allenamento: TCHAOUNA a terra, ma è SOLO UNA BOTTA

Ritiro Lazio, il report della sessione mattutina di allenamento: ansia per Tchaouna, rimasto a terra per qualche minuti, solo una botta

Mattinata di lavoro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Nella sessione mattutina di allenamento Marco Baroni ha diviso la squadra in due gruppi: i Rossi: Marusic, Casale, Basic, Tavares; Vecino, Cataldi; Cancellieri, Akpa Akpro, Pedro; Noslin. I Celesti: Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen; Castellanos.

Si comincia con una partitella a con difesa passiva in area di rigore. I celesti iniziano con la palla dal portiere. Gli altri (Fares, Milani, Saná Fernandes, Ruggeri, André Anderson) si spostano a fondo campo a fare un lavoro differenziato. Durante la mattinata momenti di ansia per Tchaouna che è rimasto a terra per qualche minuto dopo aver ricevuto un colpo al ginocchio sull’uscita del portiere, ma che ha poi proseguito la seduta nelle ultime due partitelle a numeri e campo ridotto. L’allenamento pomeridiano è previsto a partire dalle 17.30.