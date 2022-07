Ritiro Lazio, oggi prima amichevole: Immobile ci sarà? Le condizioni

La Lazio giocherà oggi la prima amichevole estiva contro l’Auronzo, Immobile in dubbio per i problemi fisici

Alle 18, la Lazio scenderò in campo oggi sul campo Zandegiacomo per la prima amichevole della nuova stagione. L’avversario sarà l’Auronzo, squadra di casa, e c’è curiosità per il primo 11 che schiererà Sarri.

In campo non dovrebbe andarci Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste non ha partecipato alla doppia seduta di ieri, ma la Lazio ha spento qualsiasi allarme. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante è solo affaticato dopo una partenza sprint in ritiro a seguito di quasi due mesi di riposo. Difficile quindi che Sarri decida di mandarlo in campo in amichevole e rischiarlo.