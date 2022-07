Ritiro Lazio, dalle tribune arrivano cori contro Acerbi: la reazione del difensore

Nel corso della seduta di allenamento pomeridiana in ritiro, i tifosi della Lazio hanno cantati cori contro Acerbi

I tifosi della Lazio non perdonano Francesco Acerbi, sempre sul piede di partenza. Il difensore, arrivato questa mattina nel ritiro di Auronzo di Cadore, è sceso questo pomeriggio in campo per la seduta d’allenamento pomeridiana ed è stato preso di mira dagli Ultras biancocelesti.

«Pezzo di me**a“» e «Acerbi vattene», i cori intonati dai sostenitori della Lazio. Acerbi ha risposto per le rime applaudendo ironicamente alla contestazione.