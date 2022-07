Ritiro Lazio Auronzo: la presentazione della terza maglia e della squadra dallo stadio Zandegiacomo LIVE

Si sta per concludere il ritiro della Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Questa sera allo stadio Zandegiacomo andrà in scena la presentazione della squadra e della maglia away per la stagione 2022-2023. Lazionews24.com seguirà in diretta l’evento.

Ore 21.55 – Entra Claudio Lotito (CLICCA QUI PER IL DISCORSO DEL PRESIDENTE)

Ore 21.49 – Entra il Comandante Maurizio Sarri. (CLICCA QUI PER LE PAROLE DEL TECNICO)

Ore 21.44 – Infine fanno il loro ingresso gli attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Raul Moro, Luka Romero, Cancellieri e ovviamente Ciro Immobile. Assente Mattia Zaccagni per motivi famigliari.

Ore 21.42 – Entrano ai centrocampisti: Marcos Antonio, Akpa Akpro, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Cataldi, Bertini, Kiyine, Basic

Ore 21.41 – Ecco i difensori! Sfilano Patric, Romagnoli (pubblico impazzito all’ingresso del difensore biancoceleste), Casale, Kamenovic, Hysaj, Radu, Lazzari, Acerbi (tanti applausi anche per lui), Gila, Marusic

Ore 21.40 – Entrano i portieri, capeggiati da Luis Maximiano. Poi Adamonis, Furlanetto e Alia

Ore 21.37 – Iniziano le presentazioni dello staff: dai cuochi, all’autista del pullman per poi proseguire con lo staff fisioterapico e tecnico della Lazio.

Ore 21.35 – Entra il simbolo della Lazio, Olympia!

Ore 21.31 – Parla Gianni Lacché (presidente Media Sport Event): «La mia società e la mia persona deve chiedere scusa a mister Sarri e a tutta la squadra per il manto erboso. In 14 anni non abbiamo mai avuto un problema, mentre quest’anno sì. Chiedo scusa alla squadra e al mister. Ringrazio l’amministrazione attuale e a quella vecchia. Grazie due volte al presidente Claudio Lotito che è riuscito a risolvere dei problemi enormi insieme al sindaco. Grazie anche ai tifosi della Lazio che hanno riempito d’affetto questa città. Speriamo di rivederci l’anno prossimo».

Ore 21.29 – Parla il neo sindaco di Auronzo Dario Vecello: «Grazie di essere così numerosi anche questa sera. Parlo a nome della nostra comunità che è onorata di ospitare tutti voi, tifosi e la squadra. Per noi è sempre una grande emozione, una grande gioia. Dobbiamo ringraziare voi, Lotito per la fiducia che ci concede figucia ogni anno, la squadra, lo staff. Siamo stati eletti da pochi giorni, siamo al debutto, un po’ immaturi. Come il campo nei primi giorni d’allenamento. Con un lavoro di squadra l’abbiamo reso fantastico, fenomenale, che in questi gorni ha dato i suoi frutti permettendo alla squadra di lavorare qui».

Ore 21.27 – Inizia la serata

Ore 21.15 – I difensori indosseranno la prima maglia (quella celeste), i centrocampisti la seconda (quella nera) e gli attaccanti la terza in ordine temporale (quella bianca presentata oggi).

Ore 21.10 – Ancora qualche minuto e inizierà la presentazione. Presente l’intera squadra, oltre allo staff tecnico e al presidente Claudio Lotito.