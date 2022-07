Ritiro Lazio 2022: ci saranno Muriqi, Escalante e Vavro? La decisione di Sarri

Ritiro Lazio 2022: ci saranno anche Muriqi, Ecalante e Vavro ad Auronzo di Cadore? La decisione di Sarri

Oggi è iniziata ufficialmente la stagione 2022-2023 della Lazio con le visite mediche di alcuni giocatori in Paideia. C’è grande attesa per la comparsa di alcuni big (Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto si recheranno domani nella clinica) mentre vi è ancora mistero sulle sorti di alcuni “epurati”.

Secondo Il Messaggero Vavro, Muriqi e Escalante non partiranno con la squadra per il ritiro in Veneto. Si cercherà una sistemazione per tutti e tre in questi giorni.