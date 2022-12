Ritiro invernale Lazio, fissate le due amichevoli: ecco quando e contro chi si giocherà

Ritiro invernale Lazio, la squadra volerà a Belek – in Turchia – dove sfiderà Galatasaray e Besiktas: i dettagli

La Lazio volerà in Turchia per il ritiro invernale. Dopo tanti ripensamenti, è stata scelta Belek come meta ideale per ospitare la squadra dal 12 al 17 dicembre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in questi cinque giorni i biancocelesti saranno chiamati ad affrontare ben due amichevoli, ovviamente contro il Galatasaray e contro il Besiktas. La prima è stata ufficializzata per il 14 dicembre, mentre l’altra dovrebbe disputarsi proprio il 17. Durante il soggiorno turco, la squadra alloggerà all’hotel Regnum Carya, che vanta una struttura sportiva all’avanguardia e completa.