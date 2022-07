Ritiro in Germania, Acerbi e Akpa Akpro restano a Formello

Maurizio Sarri ha deciso di non convocare per il ritiro in Germania Acerbi e Akpa Akpro: i due sono ormai fuori dal progetto

Francesco Acerbi e Akpa Akpro non fanno più parte del progetto tecnico della Lazio. Come riferito da Il Messaggero infatti, Maurizio Sarri ha deciso di escludere i due dalle convocazioni per il ritiro di 5 giorni in Germania.

I calciatori si alleneranno dunque in solitaria a Formello in attesa di novità sul futuro: il difensore spera in una chiamata da una big italiana, per il centrocampista si fa sempre più viva l’ipotesi estera.