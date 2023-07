Ritiro Auronzo: terminata la seduta mattutina. Ecco il report completo. Nel pomeriggio la seconda parte dell’allenamento

Questa mattina la Lazio si è ritrovata sul campo dello Zandegiacomo per il consueto allenamento. Sarri ha diviso la squadra e il lavoro per reparti, finito l’allenamento coni difensori è il momento di attaccanti e centrocampisti. Non hanno partecipato Zaccagni, Vecino e Hysaj, assenti anche ieri. Il prossimo appuntamento è previsto nel pomeriggio.