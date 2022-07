Ritiro Auronzo Lazio, Sarri insiste sul lavoro difensivo. Immobile esce in anticipo

Ritiro Auronzo Lazio, la squadra inizia il quattordicesimo giorno di lavoro: in programma la canonica doppia seduta

Inizia il quattordicesimo giorno di ritiro in quel di Auronzo: l’ultima settimana sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo il pomeriggio di relax concesso da Sarri, la squadra si è ritrovata in campo per il canonico doppio appuntamento.

SEDUTA MATTUTINA – Come di consueto, sono i portieri ad aprire la sessione. Adamonis e Maximiano si presentano agli ordini di Grigioni prima di tutti: il preparatore sta facendo del suo meglio per far adattare in fretta il portoghese.

Il resto del gruppo si impegnano sul campo adiacente al principale col solito riscaldamento atletico.

Sarri divide i suoi ragazzi e chiama a sè i difensori. Il mister continua a lavorare minuziosamente sul reparto arretrato: il punto debole, da sempre, della Lazio e il più rivoluzionato dal mercato estivo. Successivamente i calciatori presenti in palestra scendono in campo dando il cambio ai compagni. Anche per loro esercizi col pallone. Da segnalare l’uscita anticipata di Immobile che, incitato dai tifosi, ha abbandonato il campo toccandosi la coscia. La seduta si è chiusa con dei tiri in porta.