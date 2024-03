Ritiro Auronzo Lazio, Lacchè: «La nuova amministrazione comunale è più fredda verso la Lazio. Viene da pensare che...»

Ritiro Auronzo Lazio, Gianni Lacchè, amministratore di Media Sport Event, parla così in vista della prossima estate

A Radio Olympia, Gianni Lacchè, amministratore di Media Sport Event, parla così del prossimo ritiro della Lazio ad Auronzo.

LE PAROLE – «Il rapporto con la Lazio per quanto riguarda l’organizzazione del ritiro è a posto, c’è un altro anno di contratto con l’opzione per un successivo. C’è un mandato anche col Comune per due anni, ci siamo ritrovati però col problema dell’albergo a gennaio: non è stata fatta la proroga dell’antincendio e bisogna attivarsi di nuovo da capo per tutte le autorizzazioni. Il 25 gennaio scorso la mia società è venuta a conoscenza del problema e anche con l’aiuto del presidente Lotito stiamo cercando di risolvere la questione. L’albergo è all’asta ma al momento non c’è nessuno che lo sta comprando, l’interesse del curatore fallimentare è che l’albergo sia aperto perché questo aumenta l’interesse per un compratore. Non ci sarà mai la possibilità di fare un ritiro alloggiando a 20 chilometri di distanza, quindi le voci che vedono Misurina come soluzione alternativa per individuare un albergo sono semplicemente falsità. La data dell’asta del 26 marzo sarà sicuramente importante per prendere una decisione definitiva, il costo dell’albergo sarà di 1.376.000 euro, quindi scenderà alla successiva asta a 1.046.000 euro. Purtroppo l’attuale amministrazione comunale, è un dato di fatto, è molto più fredda verso il ritiro della Lazio della precedente, mi viene da pensare quando si fa un accordo pur sapendo che l’albergo non c’è».