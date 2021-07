Auronzo di Cadore, giorno 16: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Seduta mattutina: si parte con l’attivazione muscolare

AGGIORNAMENTO 12.15 – Termina qui la seduta mattutina, che sarà l’ultima di oggi. Sarri infatti ha concesso una mezza giornata di riposo alla squadra. L’ultima partitella viene vinta dagli arancioni, boato del gruppo guidato da Muriqi, Radu e Moro.

AGGIORNAMENTO 11.50 – Mentre finisce 0-0 la partita tra celesti e verdi, sul campo adiacente Luis Alberto parla con Raul Moro, confrontandosi con lui su alcuni passaggi sbagliati durante la partitella. Il giovane connazionale ascolta i consigli del Mago e cerca di rubargli qualche segreto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.36 – Prende il via la partitella a campo ridotto. Grandi protagonisti fin dalle prime battute Romero e Milinkovic, autori di due grandissimi gol. A segno anche il giovane Bertini. Vincono gli arancioni e scende in campo il terzo gruppo, quello dei verdi composto da Lazzari, Fares, Vavro, Hysaj, Cataldi, Durmisi, Shehu, Escalante, Caicedo e Adamonis in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11.26 – La squadra si sposta sul campo centrale dello Zandegiacomo, si uniscono anche i portieri. A lavorare a parte sul campo adiacente sono Shehu. Bertini e Durmisi insieme a Kamenovic. Il lavoro sulla fase tattica sta per prendere il via, visto che Sarri divide la rosa in due squadre: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Romero, Caicedo, André Anderson sono gli arancioni, mentre Strakosha, Lazzari, Vavro, Radu, Fares, Akpa-Akpro, Escalante, Cataldi, Felipe Anderson, Muriqi e Raul Moro compongono invece la squadra celeste

AGGIORNAMENTO ORE 11.12 – La seduta prende il via con il riscaldamento e l’attivazione muscolare per tutta la rosa. Nessuna divisione in gruppi dunque. Unica eccezione per iportieri, Strakosha, Adamonis e Reina, che iniziano a lavorare con i preparatori. Assenti Bobby Adekanye e anche Fabio Maistro, toccato duro alla caviglia nella giornata di ieri da Vavro.

Giorno numero 16 sotto le Tre Cime di Lavaredo. Sono ormai gli ultimi giorni per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Oggi prevista soltanto una seduta di allenamento al mattino, mentre nel pomeriggio Sarri ha concesso una mezza giornata di riposo alla sua squadra.