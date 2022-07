Ritiro Auronzo, terzo giorno di preparazione: Sarri insiste sulla difesa – VIDEO

Ritiro Auronzo, la Lazio prosegue la preparazione estiva sotto le Tre Cime di Lavaredo: il report dell’allenamento

SEDUTA MATTUTINA – Altro giorno, altro allenamento. In quel di Auronzo di Cadore, la preparazione estiva procede senza sosta, anche se Sarri aspetta l’arrivo dei nuovi acquisti e del resto del gruppo. La sessione inizia in palestra – tranne per i portieri che si ritrovano direttamente in campo – poi tutti a servizio del prof. Losi per la parte atletica.

Il mister insiste sui movimenti della difesa, dando indicazioni soprattutto ai ragazzi della Primavera. Poi è il turno dei centrocampisti e degli attaccanti col mister che dà indicazioni per la fase offensiva.

Verso le 12, si chiude la seduta mattutina: pioggia di foto e autografi per i giocatori. Ci si rivedrà in campo alle 17.45.