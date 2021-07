Ritiro Auronzo Lazio: inizia il lavoro sul campo con il pallone

Auronzo di Cadore, giorno 6: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

Seduta mattutina: attivazione muscolare in palestra, primo allenamento per Luis Alberto

AGGIORNAMENTO ORE 10.54 – Finita l’attivazione muscolare, la squadra inizia il lavoro tecnico sotto il diluvio di Auronzo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – La squadra si sposta sul campo per iniziare il lavoro con il pallone: presenti Felipe Anderson e Milinkovic, oltre a Luis Alberto. Primo scambio di parole tra lo spagnolo e Mister Sarri: tuttavia, il vero confronto avverrà lontano dal campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – A lavoro con i compagni per la prima volta in questo ritiro anche Luis Alberto, arrivato ieri sera ad Auronzo.

AGGIORNAMENTO ORE 9.40 – Inizia la seduta mattutina per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra lavorerà solamente in mattinata e beneficerà di mezza giornata di riposo oggi pomeriggio. Squadra divisa in due gruppi: centrocampisti e attaccanti in palestra, difensori e portieri in sala video per gli studi tattici.