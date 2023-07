Ritiro Auronzo: Immobile al suo primo giorno di allenamento. Ecco il report della seduta mattutina. I dettagli

L’ allenamento di oggi delle Lazio ad Auronzo si è diviso, come di consueto, in tre fasi: palestra, atletica e la parte tattica, alla quale si sono sottoposti due gruppi in alternanza, quello dei difensori e quello degli attaccanti.

Sul prato dello Zandegiacomo sono stati poste le sagome gonfiabili davanti la porta, utili per le esercitazioni sulle uscite alte. Sul campo adiacente, invece, coni, ostacoli e cinesini disegnano i percorsi per le prove atletiche. Immobile, al suo primo giorno di ritiro, ‘sblocca’ le prove tattiche con una bella conclusione a incentrare. All’uscita dal campo il capitano si è fermato a colloquio con Sarri. Il prossimo allenamento è previsto per questo pomeriggio alle 17.45, quando la squadra scenderà in campo per la sessione pomeridiana.