Ritiro Auronzo: il report della sessione pomeridiana per la squadra di Maurizio Sarri

Si è rimessa al lavoro anche nel pomeriggio la Lazio di Maurizio Sarri, con la seconda seduta giornaliera del ritiro di Auronzo di Cadore.

Lavoro tecnico con consueta divisione in due squadre per un’esercitazione undici contro zero: una squadra che costruisce senza pressione fino al fischio di mister Sarri, quando si consegna la palla alla formazione avversaria e si va al recupero della sfera con pressing e con la copertura delle linee. Poi partitella, terminata 0-0 con un piccolo spavento per Lazzari, costretto ad uscire per un scontro con Ruggeri. Nessun problema per il terzino, solo tanto spavento.