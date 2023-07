Ritiro Auronzo: il report della seduta mattutina, l’amichevole nel pomeriggio. Oggi la squadra sarà impegnata nella seconda amichevole del ritiro

Oggi pomeriggio alle 18:00 la Lazio affronterà il Primorje per il secondo test di questo ritiro ad Auronzo. Sarri ha messo in programma una seduta d’allenamento mattutina.

Questa mattina ci sono state le prove tattiche a campo ridotto con il classico esercizio undici contro zero, in vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Primorje. Sarri ha diviso la squadra in rossi e azzurri. Nel pomeriggio la squadra sarà impegnata nella seconda amichevole del ritiro contro il Primorje.