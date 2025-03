Risultati Serie A. Cosa cambia per la Lazio adesso?

Risultati Serie A. Ecco come cambia la classifica dopo le sfide di oggi! La Lazio è ancora in corsa per la Champions?

Risultati Serie A, la Lazio non ha concluso in modo felice lo scontro diretto con il Bologna per accedere nella zona Champions League. Un obiettivo che non è ancora sfumato per i biancocelesti ma che cui strada si fa sempre più in salita.

La sconfitta di oggi infatti permette ai cugini giallorossi di avvicinarsi pericolosamente alle zone europee, in quanto la squadra di Ranieri è a soli 2 punti dai biancocelesti, attualmente in zona Conference League a quota 51 punti. Vola l’Inter in vetta alla classica portandosi a +3 dal Napoli e a + 6 dall’Atalanta.

L’ultimo posto per la Champions è occupato dal Bologna che si trova a + 2 dagli aquilotti e a +1 dalla Juventus, schiantata a Firenze per 3-0. Si profila quindi un finale di stagione da urlo, dove il destino di tutte le squadre in vetta è ancora una vera e propria incognita.