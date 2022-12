Riscatto Acerbi: Inzaghi spinge per la conferma del difensore, ma l'Inter...

Riscatto Acerbi, Inzaghi spinge affinché il difensore venga confermato, l’Inter vuole uno sconto dalla Lazio

Anche l’Inter inizia a programmare il futuro. Il club sta trattando con de Vrij e Skriniar il rinnovo, ma tra i contratti in bilico c’è anche quello di Acerbi: il difensore è in nerazzurro in prestito dalla Lazio e il riscatto è fissato a 4 milioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Inzaghi vuole fortemente la conferma del difensore e Marotta sarebbe pronto ad accontentarlo, ma solo a fronte di uno sconto importante da parte di Lotito. Il quadro economico del club milanese non è dei più rassicuranti ed ogni manovra dovrà essere ben valutata.