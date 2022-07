Riqui Puig, anche la Fiorentina sulle tracce del giocatore

Riqui Puig è stato accostato alla Lazio, nelle scorse ore. Sul giocatore ci sarebbe però anche la Fiorentina

Anche la Fiorentina in coda per Riqui Puig. Il giocatore del Barcellona non rientra nei piani di Xavi e la dirigenza è pronta a trovargli una nuova sistemazione: nelle scorse ore era stato avvicinato anche alla Lazio.

Secondo quanto riportato dal portale Relevo, però, per il fantasista è in ple il Benfica, destinazione da lui più gradita.