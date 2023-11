Riquelme avvisa la Lazio: «Vogliamo il primato del girone e abbiamo i mezzi per farlo per l’ultima partita del girone»

Riquelme, il calciatore dell’Atletico al termine della gara vinta con il Feyenoord si proietta già alla gara con la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Marca, l’MVP di Feyenoord-Atletico Madrid Riquelme ha parlato della gara con gli olandesi proiettandosi alla sfida contro la Lazio

PAROLE – Sì, è stato importante per noi, è quello che stiamo cercando, siamo venuti per vincere in un campo complicato, ci dà molta fiducia per quello che verrà. Penso che abbiamo la squadra per arrivare primi e lottare bene in questa competizione. Siamo fiduciosi nel buon senso della parola, desiderosi di fare passi avanti in questa competizione