Ripresa, Spadafora verso il si definitivo. Novità kit sierologici allo stadio

Spadafora sembra sempre più propenso alla ripresa, mentre arrivano novità sulle modalità per fare i tamponi allo stadio

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il Ministro dello Sport Spadafora sembra sempre più propenso alla ripresa della stagione dopo le parole di ieri. Novità anche per i test ai giocatori: Lega e FIGC stanno pensando di introdurre in tutti gli stadi e centri sportivi dei test sierologici in grado di dare il risultato in 8 minuti, novità che si rivelerebbe fondamentale per la chiusura regolare del campionato.