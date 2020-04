Ripresa Serie A, ecco cosa succede in caso di giocatore positivo

La FIGC ha stilato le regole da tenere per la ripartenza del campionato: cosa succede in caso di nuove positività

Sono stati svelati i dettagli del protocollo che la FIGC ha stilato in merito alle regole da tenere per la ripartenza del calcio. Il massimo organo del calcio italiano ha parlato anche dell’eventualità che si dovessero manifestare i sintomi di un’infezione da Covid dopo la ripartenza. Ecco quanto si legge in una nota del protocollo:

««In caso di accertata positività del soggetto, nei confronti dei suoi contatti stretti (verosimilmente tutto il GRUPPO squadra nel caso si tratti di uno dei componenti), si procederà a: isolamento fiduciario con sorveglianza attiva; ripristinare tutte le misure più “rigide” di distanziamento e sospendere temporaneamente gli allenamenti di gruppo fino alla ripetizione dei test molecolari rapidi (2 test a 24 di distanza) e sierologici e verificare la loro negatività. I test sierologici saranno ripetuti entro 5-7 giorni; la pulizia e la sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, all’RSPP e al Medico competente.»