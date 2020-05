Ripresa Serie A, la virologa Gismondo: «Non capisco i timori per riaprire il calcio»

Ripresa Serie A, il parere della virologa Maria Rita Gismondo in merito alla ripartenza del campionato

Maria Rita Gismondo, virologa dell’Università degli Studi di Milano, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole in merito al protocollo e sui dubbi della Lega e del Governo per l’eventuale ripartenza.

«Io non capisco perché esistono tanti timori per riaprire al calcio e non si hanno nell’autorizzare uno spettacolo concertistico all’aperto. Le regole per la sicurezza, distanziamento e mascherine obbligatorie, valgono per uno stadio come per gli spettatori dell’opera».