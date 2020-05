Ripresa Serie A, la decisione finale è nelle mani del Governo

Ripresa Serie A, la decisione finale sulla ripresa del campionato spetta al Governo: ecco la situazione

Sembrava essere finalmente in discesa la strada che portava alla ripresa della Serie A. Lunedì sarebbero dovuti iniziare per tutti gli allenamenti di squadra e il maxi ritiro di due settimane. Tuttavia molti club e anche i calciatori sono contrari al Protocollo messo in atto dalla Figc per la ripresa e minacciano lo stop.

Troppo stringenti i vincoli e soprattutto la quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso si trovasse un positivo. Per questo motivo la decisione finale spetterà al Governo. Come riporta il Corriere dello Sport sono due le strade percorribili: ammorbidire l’articolo 1 oppure una norma che sia pensata ad hoc per gli atleti.