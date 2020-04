Ripresa Serie A, quasi tutti i club votano per il si: in quattro sono contrari

Ripresa Serie A, la maggioranza dei club si è allineata per la ripresa: in quattro invece rimangono ancora contrari

Solo il Governo potrà sancire il si definitivo e quindi in qualche modo far ripartire gli allenamenti delle squadre di Serie A. Nel mentre sembra che Lega e Figc siano sulla stessa linea per la ripresa così come la maggior parte dei presidenti della massima serie.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti ai sempre presenti Lotito e De Laurentiis, favorevoli dal principio, si aggiungono anche Milan e Inter. Sono quattro quindi i club che invece non vogliono la ripresa: Brescia, Torino, Genoa e Udinese. Indecise ancora Spal e Sampdoria.