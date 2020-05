Il 21 giugno anche in Russia si tornerà a giocare: le otto giornate si disputeranno a porte chiuse e con i cinque cambi

Anche la Russia è pronta per tornare in campo. La Premier-Liga – come riportato da Tuttomercatoweb – riprenderà il 21 giugno, dopo oltre tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

Le giornate rimanenti, otto, saranno disputate a porte chiuse col via libera dell’IFAB per i cinque cambi.