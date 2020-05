Ripresa, in stand-by il nodo quarantena di squadra: la situazione

Ripresa, ancora in stand-by la situazione relativa alla quarantena di squadra con un giocatore positivo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione quarantena di squadra in caso di un positivo è ancora in stand-by. La FIGC e la Lega, dopo aver ricevuto un’apertura alla ripresa dal Governo, non vorrebbero forzare la mano chiedendo la riduzione della quarantena da 2 a 1 settimana.

Presto per dire come si evolverà questo aspetto ma, probabilmente, si aspetterà che la curva dei contagi scenda ancora prima di affrontare questo aspetto cruciale.