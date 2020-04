Ripresa, Del Piero: «Finire il campionato la cosa migliore»

Alessandro Del Piero è intervenuto sulle frequenze di RTL per commentare la tanto discussa questione della ripresa del campionato

Pareri contrastanti. La ripresa del campionato continua a dividere gli addetti ai lavori e i semplici appassionati, a RTL 102.5, ecco il pensiero dell’ex Juve Del Piero:

«Da appassionato mi auguro si possa finire la stagione, sarebbe la cosa meno di impatto per quanto riguarda anche il discorso futuro. L’annullamento della stagione significherebbe ridiscutere molte posizioni per chi va in Champions League, chi retrocede, chi viene promosso. Però stiamo vivendo un periodo storico straordinario e bisognerà prendere delle decisioni straordinarie. Ovvio che riuscire a finire il campionato, mantenendo la salute di tutti, sarebbe la cosa migliore».