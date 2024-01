Rinnovo Zaccagni-Lazio, ecco quando verrà trattato l’argomento: la società aspetta una cosa. La situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, non è ancora stato fissato alcun appuntamento con gli agenti di Mattia Zaccagni, in scadenza nel 2025 con la Lazio, e si tratta del caso più urgente da risolvere, in ordine al valore di un giocatore su cui si punta per il futuro, e alla scadenza, ormai prossima.

Al rientro dalla missione in Arabia Saudita, verrà affrontato l’argomento mercato. La Lazio è in attesa dell’occasione.