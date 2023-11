Rinnovo Zaccagni, l’agente spiega: «Non è una priorità, vogliamo solo questa cosa»

Rinnovo Zaccagni, Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha fatto il punto sul futuro dell’esterno e sul momento di Casale

Intervistato da TMW, Mario Giuffredi ha parlato così di Casale e del rinnovo di Zaccagni, argomento caldo del calciomercato Lazio:

«Casale ha sempre sofferto gli inizi di campionato, speriamo che riprenda quanto fatto vedere l’anno scorso. Dimostrerà ancora di essere uno dei difensori più importanti della Serie A. Zaccagni ha dimostrato di essere forte, manca qualcosa sul piano realizzativo ma sono convinto che a fine anno avrà fatto un gol in più dell’anno scorso. Rinnovo di Zaccagni? Pensiamo solo a fare bene. Oggi l’obiettivo è fare un gol in più della scorsa stagione. Non pensiamo al mercato».