Rinnovo Zaccagni, l’esterno gela Lotito: ingaggio da top o addio. Lo scenario per giugno

Rinnovo Zaccagni, l’esterno ex Verona vuole un ingaggio da top della rosa per restare alla Lazio: la richiesta a Lotito

Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è solo il tema aperto del rinnovo di Felipe Anderson nel calciomercato Lazio ma anche quello relativo a Mattia Zaccagni. L’esterno italiano è in scadenza nel 2025 e percepisce attualmente un’ingaggio di poco al di sotto dei 2 milioni di euro (1.8 bonus inclusi).

Per estendere l’accordo fino al 2027 come nelle intenzioni di Lotito l’ex Verona ha chiesto un ingaggio pari a quello su cui si sta trattando con Felipe Anderson, ovvero 3.5 milioni bonus inclusi. In sostanza uno degli stipendi più alti della rosa della Lazio. Al momento il patron, che aveva ipotizzato una proposta intorno ai 2.2 milioni, fa muro.