Rinnovo Strakosha, Tare vuole convincere il portiere: le ultime

Sarri vorrebbe un nuovo portiere ma Tare e la società spingono per il rinnovo di Strakosha: il mercato potrebbe influire nella scelta

La Lazio è ancora alle prese col rinnovo di Thomas Strakosha. Come riferisce il Corriere dello Sport, il portiere è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e anche se Sarri spinge per avere un nuovo, Tare e la società non hanno perso le speranze di convincere l’albanese al rinnovo.

Molto dipenderà anche dal prossimo mercato estivo: l’ingente rivoluzione richiesta da Sarri potrebbe richiedere scelte più conservative in altri ruoli: maggio sarà il mese della verità.